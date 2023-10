Estudantes coletam 50 kg de material reciclável no bairro Vila Piloto

Na manhã desta quarta-feira (25), os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Patrulha Florestinha e os alunos do Missão Salesiana realizaram, juntamente com a Equipe de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), uma ação de limpeza e conscientização, na praça do bairro Vila Piloto.

A ação faz parte da Semana do “Lixo Zero”, projeto, que tem nível nacional, e visa a conscientização sobre a necessidade do máximo aproveitamento e do correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e a redução – ou mesmo o fim – do encaminhamento destes materiais para os aterros sanitários e\ou para a incineração.

Durante esta ação, os jovens coletaram cerca de 50 kg de materiais recicláveis, que agora saem da natureza e terão a destinação correta.

As ações acontecem durante toda a semana e este ano a Semea também vai realizar o recebimento de lixo eletrônico. Os interessados podem realizar o descarte adequado do material no caminhão da empresa Recic.Le, que vai estar estacionado na esplanada da NOB, de segunda a sexta, das 8h às 17h.