Estudantes da AEMS conhecem estrutura do Grupo RCN

Os futuros jornalistas e publicitários que cursam Comunicação Social nas faculdades AEMS, visitaram esta semana a infraestrutura do Grupo RCN de Comunicação.

Conduzidos pela coordenadora de jornalismo ,Kelly Martins, e pelo coordenador de produção, Matheus Siqueira, a cada sala os alunos ouviam as explanações de como é gerado todo o conteúdo dos veículos que fazem parte do Grupo: as emissoras de rádio e TV, o portal JPNews e o impresso Jornal do Povo.

A AEMS constantemente faz este tipo de atividade extraclasse, que são chamadas de visitas técni-cas e contabilizam horas complementares aos estudantes do curso que precisam cumprir uma carga horária de estágio obrigatória para se formar.

Marcelo Henrique de Oliveira, aluno de Publicidade e Propaganda, confessa que o coração bateu mais forte quando chegou aos estúdios. “Fiquei muito empolgado em poder realizar um sonho tão perto, na cidade em que eu moro”.

Ana Laura Rezende, que faz o mesmo curso e está no 3º período, descreve a experiência como ‘fenomenal’. “A sensação de que eu estou indo na direção certa e fazendo o que eu amo ficou ainda mais forte”.

O coordenador do curso, Rafael Furlan, agradeceu pelo carinho com os estudantes. “Nós vemos o Grupo como um campo de trabalho e de estágio por que pratica um jornalismo sério e com credibilidade”.