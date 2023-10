Estudantes de Direito da UFMS Três Lagoas participam de competição nacional

Quatro alunos do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), foram selecionados para participar da 6ª Competição Brasileira de Direito Processual, entre os dias 4 e 6 de outubro, na cidade de São Paulo. O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual e pelo grupo Processualistas- formado por mulheres que estudam processos civis.

A competição é uma das mais importantes para a área do Direito, e esta é a primeira vez que alunos do curso estarão disputando entre as 24 turmas selecionadas dos cursos de todas as universidades públicas e privadas do Brasil. Apenas a UFMS e a UnB estarão representando a região Centro-Oeste no torneio.

Durante os três dias, os estudantes precisarão sustentar em tese escrita e argumentativa a respeito de um caso de improbidade administrativa, atuando tanto na defesa, quanto na acusação. Como adversários, a equipe deve enfrentar a Ibmec-SP, UFTO, UFRJ e a UFRGS.

Para custear as despesas da participação no campeonato, os alunos organizaram uma rifa com três premiações, no valor de 10 reais. Para conferir como participar, acesse o link.

