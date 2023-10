Estudantes se preparam em reta final para o Enem 2023

A poucas semanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, a ansiedade toma conta dos estudantes, levando muitos deles a passarem longas horas de estudo. No entanto, é crucial lembrar que manter uma rotina saudável é fundamental para obter bons resultados.

O Enem é uma das principais portas de entrada para universidades públicas e faculdades particulares no Brasil. À medida que o dia do exame se aproxima, a pressão e a ansiedade crescem entre os estudantes.

Faltando menos de um mês para as provas do Enem 2023, que serão nos dias 5 e 12 de novembro, muitos estudantes estão em busca de orientações sobre como priorizar seus estudos nessa fase crucial. Além das estratégias tradicionais, como refazer provas de edições anteriores, treinar a redação e revisar o conteúdo, é igualmente importante direcionar a energia de forma adequada para obter um desempenho de destaque.

Confira a reportagem: