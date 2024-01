Etapa de autenticação e entrega de títulos dos candidatos do PSU inicia nesta quinta-feira

Atenção, candidatos inscritos no Processo Seletivo Unificado (PSU) para contratação por excepcional interesse público, em Três Lagoas, regido pelo edital nº 006/2023: inicia nesta quinta-feira (11), e finaliza no dia 17, a etapa de autenticação e entrega de títulos.

A relação com o nome e horário de cada candidato foi divulgada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), no dia 9 de janeiro, edição 3502, edital 003/2024.

Os convocados devem se dirigir até a Escola Municipal Professor Ramez Tebet, conforme o horário agendado, e seguir as orientações previstas no edital de abertura, no item 5.

Todas as informações referentes à entrega de títulos e autenticação estão disponíveis no site oficial da prefeitura, na seção “Diário”. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Semad, localizada na Rua Joaquim Tiago da Silva, número 288, bairro Jardim Morumbi, ou pelo telefone (67) 99155-1162.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas