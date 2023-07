'Eu não tenho mais coração, mas justiça foi feita', diz mãe de jovem morto sobre prisão de suspeito

A dona de casa Cléo Suelen Veiga, mãe do jovem assassinado, Richard Veiga, declarou que a justiça foi feita ao se referir à prisão do suspeito de matar o seu filho. A vítima, que tinha 20 anos, foi morta com um tiro na nuca durante uma discussão em um festival de pipa, no Loteamento O.T, em Três Lagoas. Lucas Frazão da Silva, conhecido como “baianinho”, de 19 anos, é o suspeito de efetuar o disparo e estava foragido. Ele foi encontrado na cidade de Mucuri, no estado da Bahia, durante uma ação conjunta da Polícia Civil, na quarta-feira (27).

“O delegado me prometeu que ia prender esse assassino. Coração, eu nem mais tenho, mas com a prisão a minha cabeça fica melhor, eu consigo pensar melhor, viver”, desabafou a dona de casa durante entrevista à equipe de reportagem.

Richard chegou a ficar oito dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora, mas não resistiu. De acordo com o delegado Ricardo Cavagna, titular da Seção de Investigações Gerais (SIG), o suspeito estava escondido na residência de um primo. O crime ocorreu no dia 25 de junho de 2023.

Confira a entrevista abaixo: