Evento conecta pequenos negócios a grandes empresas âncoras em Três Lagoas

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) realizou nesta terça-feira (29), em Três Lagoas a segunda edição do “Encadear Summit”. O evento busca conectar pequenos negócios a grandes empresas âncoras, no município.

O Encadear Summit é o maior evento de encadeamento produtivo de Mato Grosso do Sul, e tem a parceria do governo do estado, das prefeituras da região Costa Leste e das empresas âncoras participantes.

Em Três Lagoas, o encontro foi realizado no Papillon Eventos, e contou com a presença de vários empresários e lideranças do estado e da região da costa leste. O evento foi mediado pelo secretário de desenvolvimento econômico do estado e conselheiro do Sebrae MS, Jaime Verruck.

O evento oportunizou os empresários saberem o que é preciso para se tornar um fornecedor e prestador de serviços para as grandes empresas de celulose. Jaime Verruck abriu o painel de apresentações falando sobre o futuro da celulose no estado e das perspectivas para a cadeia produtiva e mercado.

“A ideia é conversar com as empresas locais e que vieram de outros estados sobre as oportunidades de fazer esse encadeamento produtivo. De como os grandes empreendimentos geram oportunidades. Então, vimos o evento é um sucesso. Isso vai proporcionar a eles o desenvolvimento de Três Lagoas e as oportunidades na região”, destacou Jaime Verruck.

A gerente regional do Sebrae em Três Lagoas, Josi Signori, destacou a realização deste evento em Três Lagoas. “É um evento de ambiente de negócios onde queremos aproximar as médias e pequenas empresas dos grandes investimentos das âncoras de Três Lagoas e região”, ressaltou.

Durante a rodada de negócios 230 empresas participaram, sendo 29 âncoras. E esses empresários terão a oportunidade de serem fornecedores dessas empresas. No evento foi assinado um termo de cooperação entre o Sebrae, o governo do estado e as grandes empresas de celulose para dar continuidade ao encadeamento produtivo da rede de celulose.

O gerente regional do Sebrae em Mato Grosso do Sul, Cláudio Mendonça, esteve presente e falou da importância deste evento. “Esse é o nosso maior evento que foi realizado pela segunda vez, onde colocando os pequenos negócios para falar com os grandes negócios que estamos tendo na região”, pontuou.

Durante o evento o secretário de desenvolvimento econômico do estado, Jaime Verruck, pontuou as oportunidades que os empresários têm com as plantas de celulose já instaladas e com as que estão em processo de instalação e expansão em Mato Grosso do Sul.

O secretário ressaltou que Mato Grosso do Sul comporta mais indústrias de celulose, porém não existe nada de concreto para a instalação de novas fábricas no estado, o que existe, segundo ele, são conversas com a Paper Excellence e com a Bracel que já atuam na região.

O gerente executivo de relações institucionais e ESG da Arauco, Theófilo Militão, disse que a empresa que vai instalar uma fábrica de celulose em inocência já iniciou as tratativas com as empresas para que elas sejam fornecedoras da indústria. A intenção da Arauco é dar oportunidade para os empresários da região para que sejam fornecedores e prestadores de serviços da empresa.

"Lançando o programa Conexão Arauco, que busca conectar toda a cadeia de serviço dessa região ao projeto Sucuriú. É uma iniciativa inicial, mas estamos com uma boa antecedência. Lembrando que nossas operações, as obras iniciam no final de 2025. Então, temos um bom tempo para capacitar essa cadeia de serviço para ajuda-la a estar pronta para aproveitar essas oportunidades", explicou Theófilo Militão.

