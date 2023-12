Evento natalino e inaugurações de obras serão realizados nesta quinta e sexta-feira

Nesta quinta-feira (21), às 19h, o Distrito de Arapuá será palco da ‘Cantata de Natal’, apresentada pela renomada Banda Musical Cristo Redentor, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

A cantata, que promete envolver os moradores de Arapuá em um clima festivo e cheio de harmonia, será um evento para celebrar o espírito natalino. A Banda Cristo Redentor, reconhecida pela qualidade de suas apresentações, promete encantar a todos com músicas que traduzem a magia desta época tão especial.

E as festividades não param por aí. Na sexta-feira (22), a população terá motivos duplos para comemorar. Às 7h30, a obra de reforma do Paço Municipal será reinaugurada.

Logo em seguida, às 9h, será a vez da 2ª Lagoa, onde será feita a inauguração do asfalto no entorno do lago, que representa um avanço significativo na infraestrutura local, proporcionando mais conforto e segurança aos frequentadores. Além disso, será lançada a obra de iluminação em LED da região.

A população está convidada a participar e prestigiar esses eventos que marcam o encerramento do ano de 2023 e abrem as portas para um futuro cheio de realizações para Três Lagoas.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas