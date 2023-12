Evento náutico no rio Sucuriú movimenta turismo em Três Lagoas

O convite foi feito, o sol atendeu e o rio Sucuriú ficou lotado de visitantes que foram prestigiar a 3ª edição do evento náutico ‘Amigos do Sucuriú’, que movimentou o turismo em Três Lagoas, no último sábado (9).

‘Amigos do Sucuriú’ reúne apaixonados pela náutica e visa fomentar o turismo em Três Lagoas. O evento vem crescendo. Em 2021, participaram 39 embarcações. Em 2022, foram 80 embarcações. Em 2023, contou com 178 embarcações.

O evento contou com a participação de pessoas de oito estados do Brasil. Este ano, além de barcos, houve pela primeira vez, a participação de Jets Ski. O encontro acontece todos os anos para mostrar as riquezas da região.

