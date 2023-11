Evento para incentivar inovação junto a empreendedores e estudantes será realizado em Três Lagoas

Para interessados em criar ou impulsionar startups ou outros negócios inovadores, entre os dias 10 e 12 de novembro, Três Lagoas receberá pela primeira vez a jornada "Startup-Se". Neste evento, os participantes terão o desafio de desenvolver uma startup do zero em grupo, com orientação de palestrantes, oficinas e workshops. O encontro imersivo acontece no Sebrae Regional Costa Leste, localizado na Rua Zuleide Perez Tabox, número 826.

A iniciativa é uma realização do Ecossistema de Inovação Vale da Celulose e da comunidade de startups de Mato Grosso do Sul, com o apoio do Sebrae/MS, e será a oportunidade de expandir os empreendimentos do estado a partir da divulgação e networking, especialmente, com os mentores e líderes de startups de São Paulo, Campo Grande e Dourados.

São 54 horas de jornada dividida em três dias, que seguem uma sequência de oficinas e atividades. Na sexta-feira (10), acontece a introdução dos conteúdos e interação entre participantes, com apresentação das ideias e formação dos grupos. No sábado (11), os grupos começarão a desenvolver suas ideias com metodologias e ferramentas inovadoras a partir do suporte dos mentores. No domingo (12), acontece a apresentação dos projetos e avaliação pelos profissionais, que escolherão os melhores para premiação.

A representante da comunidade StartupMS, Mariê Pacheco, explica que a programação inclui três oficinas para ajudar quem quer construir uma startup, nas temáticas: Validação, que certificará se a solução apresentada será "comprada" pelo mercado; MVP (Produto Mínimo Viável), que visa trazer conhecimento técnico sobre a versão ou protótipo do produto; e, por fim, a oficina de Pitch, para auxiliar os participantes com apresentações assertivas, sucintas e persuasivas para a banca ao final do evento.

"A jornada empreendedora do 'Startup-Se' consiste em formar o pensamento empreendedor das pessoas que estão participando. A partir disso, a gente propõe o desenvolvimento de uma startup durante o final de semana, com o suporte de mentores de outros estados para prestar esse auxílio, que já têm experiência na área de startup e inovação. Será toda uma formação que os participantes conseguirão aplicar nos empreendimentos, no trabalho ou em projetos futuros", destaca Mariê Pacheco.

Para a analista-técnica do Sebrae/MS, Patrícia Taiana, o Startup-Se será uma imersão que fomentará novas ideias. "Hoje, com a rapidez que o mundo dos negócios vive e com tantos desafios, esse evento visa nos tornar mais competitivos. O evento conta com diversos patrocinadores e apoiadores, todos com o objetivo de fomentar esse ambiente colaborativo de soluções e impactar o ecossistema de inovação e empreendedorismo da cidade", disse a analista.

Inscrições

A jornada possui taxa de inscrição que inclui café da manhã, almoço e janta, camiseta, kit participante e certificado. Associados da Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores de Três Lagoas (AJE), da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) possuem cupom com 40% de desconto, enquanto os estudantes de qualquer instituição têm 50%. Para garantir a vaga, os interessados devem se inscrever no link.