Evento 'Tardezinha no Balneário' voltará a ser realizado no dia 19 de maio

No próximo domingo, dia 19 de maio, o evento gratuito “Tardezinha no Balneário” voltará a ser realizado em Três Lagoas, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, a partir das 14h.

A atração desta semana contará com apresentações da Alba Lessa e banda, Grupo Karaka e Grupo do Month, preenchendo a tarde com MPB, samba e pagode a partir das 15h. Será um domingo cheio de animação para quem deseja se divertir, curtir e aproveitar à beira do rio Sucuriú.

Além das apresentações musicais, a tardezinha também oferecerá uma praça de alimentação com diversos food trucks e muita variedade de comida.

Importante

O balneário estará aberto a partir das 8h, por segurança, não é permitida a entrada no recinto com objetos de metal perfurante e vidro. É permitido levar bebidas e alimentos próprios, desde que acondicionados em latas e/ou plástico.

Os quiosques do local só podem ser usados mediante agendamento pelo telefone 67 99153-1229 e pagamento da taxa de R$ 40. O uso da mariana (embarque e desembarque) é com retirada de ticket na portaria, ao valor de R$ 10 por embarcação. O restante dos locais do recinto é de uso livre e comum.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas