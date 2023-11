Evento visa incentivar inovação junto a empreendedores e estudantes

Para incentivar a inovação junto a empreendedores e estudantes será realizado em Três Lagoas entre os dias 10 e 12 de novembro, na sede do Sebrae, que receberá pela primeira vez a jornada “Startup- Se”.

Durante o evento, os participantes terão o desafio de desenvolver uma startup do zero em grupo, com orientação de palestrantes, oficinas e workshops.

O encontro imersivo é uma iniciativa do Ecossistema de Inovação Vale da Costa Leste e da comunidade de startups de Mato Grosso do Sul, com o apoio do Sebrae.

