Excesso de chuva acima da média aumenta nível do rio Paraná em Três Lagoas

O excesso de chuva acima da média nos últimos dias elevou o nível do rio Paraná, em Três Lagoas, nesta semana, subindo acima do normal, avançando, inclusive, alguns metros sobre a prainha no bairro de Jupiá.

O excesso de chuva aliado ao aumento gradativo da vazão de água liberada pela usina hidrelétrica mudou a paisagem do local e chama a atenção dos moradores do bairro e de quem visita o Jupiá, ponto turístico de Três Lagoas.

O nível do rio fez com que a defesa civil emitisse alerta. “Houve aumento da água do rio, provavelmente em virtude das chuvas do Sul, de Minas Gerais, cujos rios são os afluentes do rio Paraná e também devido o aumento da vazante da usina. Nesta semana, aumentou para 10 mil metros cúbicos por segundo, conforme boletim de monitoramento que recebemos”, destacou, ressaltando que isso era esperando. “ Estamos indo para quatro semanas de chuvas, não só em Três Lagoas, mas também na região de Minas Gerais. Isso faz o nível do rio subir. Estamos no período das cheias”, esclareceu o coordenador da Defesa Civil, João Luiz da Silva.

O coordenador orientou as pessoas que frequentam a prainha de Jupiá para terem cautela ao entrar na água. “O rio Paraná aqui, tem uma vantagem, a subida da água é lenta, não é veloz. O perigo é o banhista, principalmente quem não conhece o rio Paraná, que tem buracos profundos. Além disso, tem o perigo com as arraias, já que não existe um controle sobre elas no rio Paraná. Outra questão, é que os banhistas costumam jogar muitas garrafas de cervejas dentro do rio. Elas quebram, pois tem muitas pedras no rio, e provocam ferimentos também”, alertou.

CHUVARADA

Balanço dos primeiros 14 dias de fevereiro de 2023, em Mato Grosso do Sul, mostra que as chuvas ficaram acima da média histórica em todo o Estado. Segundo levantamento, com chuvas acumuladas entre 120 - 180 mm, com destaque nas regiões Centro-sul, Leste e Nordeste do Estado. As chuvas ocorridas estiveram associadas a atuação de frente frias, deslocamento de cavados, disponibilidade de calor e umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Nos municípios de Maracaju, Três Lagoas, Corguinho e São Gabriel do Oeste, as chuvas ficaram acima de 200 mm no período citado. Por outro lado, os municípios de Porto Murtinho e Coxim observaram-se chuvas abaixo de 57 mm. Além disso, 7 municípios já superaram a média histórica nos primeiros 14 dias de fevereiro de 2023.