Excesso de chuva mantém alto o nível do Rio Paraná

Esta semana o Rio Paraná avançou alguns metros sobre a prainha do bairro Jupiá e, pela primeira vez este ano, atingiu a parede de algumas lanchonetes que ficam às margens do local. Este aumento decorre do excesso de chuvas aliados ao aumento gradativo da vazão de água liberada pela usina hidrelétrica de Jupiá. Só nos primeiros 15 dias do mês de março já choveu mais do que a média histórica em todo o Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas já foram registrados 180 milímetros de chuva neste período.

Devido às condições meteorológicas e a previsão de mais chuva em nossa região, a usina está operando com os vertedouros abertos. Na última sexta-feira (17) a vazão defluente média foi de aproximadamente 12 mil metros cúbicos por segundo. Já na segunda-feira (20) a quantidade foi diminuída.

Confira a reportagem completa: