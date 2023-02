Expansão do mercado da celulose em MS reflete em Três Lagoas

A construção de um dos maiores empreendimentos privados da fabricação de celulose em Ribas do Rio Pardo, há 250 quilômetros de Três Lagoas, tem refletido na cidade apesar da distância. Algumas famílias têm alugado casas tanto em Campo Grande quanto em Três Lagoas enquanto os homens permanecem em alojamentos mais próximos de onde vai ser a fábrica.

Isso tem refletido no aumento da demanda de vagas em escolas das redes municipal e estadual de ensino. Uma das solicitações da coordenação estadual de educação é que seja construída uma escola no bairro Novo Oeste, para atender aos moradores dos conjuntos habitacionais de lá. A última escola estadual construída em Três Lagoas foi a Luiz Lopes, localizada no bairro Santa Terezinha, porém, ela também não atende mais a demanda da cidade.

Confira na reportagem completa: