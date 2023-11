Expedição navega pelo Paraná e mostra a riqueza do 2° maior rio do Brasil

Expedição percorre o rio Paraná desde sua nascente até Foz do Iguaçu e o resultado desta aventura foi apresentado na noite de terça-feira (21), em Três Lagoas.

O idealizador do projeto, Marcelo Figueral, explicou que a expedição ‘Travessia do Bem’, tinha como meta navegar pelas águas do rio Paraná, o 2° maior rio do Brasil, que impacta a vida de 60 milhões de brasileiros. E, abrange 10% do território, além de possuir as quatro principais usinas hidrelétricas do Brasil.

“Esse trabalho mostra que os brasileiros precisavam conhecer melhor essa riqueza chamada carinhosamente de ‘paranazão’", como explica o Marcelo Figueral.

