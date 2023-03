Expedição Novos Sorrisos chega a Três Lagoas e abre inscrição para dentistas voluntários

Três Lagoas receberá, a partir desta terça-feira (28), a Expedição Novos Sorrisos, promovida pela Neodent, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). E dentistas voluntários do Município podem se inscrever para participar de programa solidário que oferece orientações em saúde bucal para população.

O projeto é uma promoção de saúde bucal inovadora que percorre o país com uma unidade móvel equipada com consultório odontológico, oferecendo orientações sobre o tema a todos.

As ações serão realizadas de 28 de março a 24 de abril, na Praça Ramez Tebet, e serão atendidas até 20 pessoas todos os dias.

O cadastro de profissionais voluntários, interessados em participar da ação, é um dos pontos principais da Expedição. Além dos dentistas que queiram reservar uma data para prestar orientações à população, as vagas também se destinam a outros profissionais da odontologia dispostos a auxiliar na unidade móvel.

PROFISSIONAIS

Para efetuar a inscrição, o profissional deve acessar a página do programa (https://www.straumann.com/content/neodent/br/pt/discover/ExpedicaoNovosSorrisos.html). As vagas estão abertas e seguem disponíveis durante o período da Expedição na cidade ou até serem preenchidas. Para participar, o interessado deve estar ativo no Conselho Regional de Odontologia (CRO) do Mato Grosso do Sul e assinar o termo de voluntariado. Após o cadastro, basta comparecer ao local durante o período escolhido.

PACIENTES

Já para quem deseja receber orientações odontológicas é necessário também agendar pelo SITE (https://www.straumann.com/content/neodent/br/pt/discover/ExpedicaoNovosSorrisos.html) ou presencialmente. No momento do atendimento, será preciso apresentar um documento com foto. Em seguida, serão atendidos por profissionais para uma avaliação e orientação sobre saúde bucal. Menores de idade poderão receber atendimento desde que acompanhados por um responsável.

TRABALHO VOLUNTÁRIO

Você sabia que mais da metade da população adulta brasileira faz ou já fez alguma atividade voluntária. E 34% exercem o voluntariado de maneira rotineira. Os números da última pesquisa de voluntariado no Brasil em 2021, indicam que o brasileiro demonstra disponibilidade para doar seu trabalho e, principalmente, seu tempo, pensando em outras pessoas.

Na área da saúde, o voluntariado ganha ainda mais importância. São milhões de pessoas envolvidas em projetos como a Expedição Novos Sorrisos

EXPEDIÇÃO NOVOS SORRISOS

Iniciado em 2016, o programa já devolveu sorrisos para milhares de pessoas em todo o país por meio de esclarecimentos sobre a importância da saúde bucal e orientações do grupo de trabalho que viaja com a Expedição, em parceria com profissionais voluntários das cidades visitadas.

Ao todo, mais de 6 mil pacientes e 300 voluntários já participaram da ação, que percorreu mais de 15 mil quilômetros, passando por mais de 30 cidades de norte a sul do país.

SERVIÇO

Expedição Novos Sorrisos – Três Lagoas

Data: De 28 de março a 24 de abril

Horário: Das 8h20 às 16h10

Local: Praça Ramez Tebet