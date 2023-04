Expedição Novos Sorrisos está com agenda completa para novos pacientes

Os três-lagoenses não perderam tempo e já garantiram um horário de atendimento gratuito na Expedição Novos Sorrisos. As 300 vagas disponíveis já foram preenchidas, segundo informou a empresa Neodent, responsável pela ação.

A carreta estruturada com dois consultórios odontológicos está localizada na Praça Senador Ramez Tebet onde realizará os atendimentos já agendados com a população até o dia 24 de abril.

Ao todo foram oferecidas 300 vagas de atendimento para os procedimentos de avaliação odontológica, profilaxia, raspagem (remoção) de tártaro, aplicação de flúor, exame de prevenção do câncer bucal e orientações de higiene, para quem realizou a inscrição no site ou no local.

VAGAS PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO

A Expedição também tem como foco a participação de profissionais voluntários, como dentistas, e profissionais da área de saúde bucal interessados em participar. Ainda restam vagas para quem quer participar e são bem-vindos pelo time da Neodent, que realiza a ação em conjunto com estes profissionais volutários.

O cadastro do profissional deve ser feito na página do programa CLICANDO AQUI. As vagas estão abertas e seguem disponíveis durante o período de permanência da Expedição na cidade ou até serem preenchidas todas as vagas para voluntariado. Para participar, o interessado deve estar ativo no Conselho Regional de Odontologia (CRO) do Mato Grosso do Sul e assinar o termo de voluntariado. Após a inscrição, basta comparecer ao local durante o período escolhido.

A EXPEDIÇÃO



A Expedição Novos Sorrisos é realizada desde 2016 pela empresa Neodent, e percorre o Brasil para levar conhecimento sobre saúde bucal para a população em parceria com profissionais voluntários das cidades visitadas.

Ao todo, mais de 6 mil pacientes e 300 voluntários já participaram da ação, que percorreu mais de 15 mil quilômetros, passando por mais de 30 cidades de norte a sul do país