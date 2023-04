Expedição 'Novos Sorrisos' precisa de voluntários

Apesar de estar com a agenda lotada para o atendimento ao público, a Expedição ‘Novos Sorrisos’ ainda busca pela ajuda de dentistas que queiram trabalhar de forma voluntária no projeto. A ação chegou até a cidade no final do mês de março, está localizada na praça Ramez Tebet e deve permanecer até o próximo dia 24 de abril.

A expedição 'Novos Sorrisos' é uma promoção de saúde bucal inovadora que percorre o país com uma unidade móvel equipada com consultório odontológico e oferece atendimento gratuito para a população. A estrutura tem a capacidade para atender 20 pacientes por dia.

