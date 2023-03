Explosão em pátio de empresa danifica casas em Três Lagoas

Moradores ficaram assustados na madrugada, desta quarta-feira (8), em Três Lagoas, com uma explosão dentro de um pátio de uma empresa de transporte rodoviário, no bairro Jardim Dourados. Lá há dezenas de ônibus sucatas e outros veículos. Inicialmente as informações eram de que a explosão se deu em um tanque de combustível. No entanto, há informação de que envolve um cilindro.

Além do susto, a explosão danificou diversos imóveis que ficam próximos. Em uma casa, a porta de vidro praticamente ficou estilhaçada, assim como as janelas. Em outra residência, houve rachaduras nas paredes e objetos quebrados.

Uma equipe de engenheiros e os proprietários do pátio vão realizar um monitoramento no local e o levantamento dos estragos. Ainda na madrugada, o Corpo de Bombeiros foi até o pátio para conter as chamas.