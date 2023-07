Expô Flor 2022 será realizada na Apae de Três Lagoas

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Três Lagoas realiza, a partir desta terça-feira (25), a 14ª edição da Expô Flor 2023. O evento ocorrerá entre os dias 25 e 30 de julho, na sede da Apae. Mais de 100 espécies de flores e plantas ornamentais estarão expostas e à venda, das 8h às 19h.

A exposição de flores visa contribuir com a entidade, que que é filantrópica sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla para a comunidade. Ela atua com crianças, jovens e adultos com a estimulação, pré-escola, Ensino Fundamental – I, Educação Profissional, e inserção no mercado de trabalho, atividades esportivas.

A Apae está localizada na rua Generoso Siqueira, 789, no Centro. Outras informações pelo telefone (067) 3521-2789.

