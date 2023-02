Fábrica de celulose abre 78 novas vagas em curso de mecânica de máquinas florestais

A Suzano abriu nesta semana novas inscrições para o curso de qualificação profissional em Mecânica de Máquinas Florestais, que será ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em Ribas do Rio Pardo. Com 78 vagas ofertadas, a formação visa anteder à demanda da empresa em suas operações florestais, especialmente na colheita florestal.

As inscrições estão abertas para todas as pessoas interessadas, desde que atendam a alguns pré-requisitos. Para participar do processo seletivo, candidatos(as) precisam ter: 18 anos completos ou mais, Ensino Fundamental completo e, preferencialmente, mas não obrigatório, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias C ou D. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro, preferencialmente pelo link https://bit.ly/mecanicocolheitacerradoT2.

O curso será ministrado em Ribas do Rio Pardo, de segunda à sexta-feira, das 7h às 17 horas, com aulas práticas e teóricas. As pessoas que forem selecionadas receberão os seguintes benefícios: bolsa-auxílio no valor de R$ 1.400,00, alimentação no local e certificado de formação profissional. Para quem reside em outras cidades da mesma região, a Suzano vai disponibilizar estadia em alojamento.

Como se inscrever?

Caso o interessado ou interessada não tenha acesso à internet para realizar a inscrição, poderá ir pessoalmente até uma das unidades da Evoluir RH, empresa parceira da Suzano no processo seletivo e para esclarecer dúvidas de candidatos(as), em horário comercial, nos seguintes endereços: Ribas do Rio Pardo, na rua Carlos Ancone, 496, Vista Alegre. Também em Três Lagoas, na rua Paranaíba, 36, Centro.

Já quem reside em Água Clara, poderá se dirigir até o escritório da Suzano, que fica na avenida Benevenuto Ottoni, 495, Jardim São Judas Tadeu, para receber orientações sobre como se inscrever.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone de contato: (67) 98465-7734.