Fábrica de celulose abre vagas para motoristas e operador de máquinas especiais

A Eldorado Brasil busca profissionais para operar máquinas especiais, como pá carregadeira, tratores de esteira, entre outras, para operações, em Três Lagoas e Água Clara. Homens e mulheres poderão participar da seleção presencial, que será nesta sexta-feira (3) e, também, no dia 10 de março, às 8h, no Senai de Três Lagoas, que fica na rua José Amílcar Congro Bastos, no bairro Vila Nova.

Para os processos seletivos a empresa informou que é necessário estar no local indicado até às 8h30. Além disso, os interessados devem levar currículo e comprovação de experiência de pelo menos um ano dirigindo caminhão articulado, CNH E, certificado do curso de cargas indivisíveis.

“Além de se cadastrarem em nosso Portal de Vagas, indicamos que os candidatos não deixem de comparecer nos processos presenciais, pois assim conseguimos esclarecer dúvidas existentes, apresentarmos os valores que prezamos na empresa, bem como, conhecermos melhor o perfil de cada um”, explica a coordenadora de RH, Gleice Melero.

Não pude comparecer, e agora?

Se não for possível comparecer presencialmente, a empresa recomenda o cadastro do currículo no Portal de Vagas: (https://jobs.kenoby.com/eldoradobrasil). Caso o perfil do interessado se encaixe com alguma oportunidade na empresa, o time do RH fará contato.

Para saber os requisitos, e atividades a serem desempenhadas no dia a dia pelas referidas posições, acesse os links:

Motorista tritrem

Operador de máquinas especiais

Benefícios

Assistência médica e odontológica; vale refeição e vale alimentação; PPR – Programa de Participação de Resultados; Plano de Previdência Privada e seguro de vida.