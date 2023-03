Fábrica de celulose abre vagas para Três Lagoas e Brasilândia

A Suzano está com oito vagas abertas para atender suas operações na região, sendo quatro vagas para Brasilândia e outras quatro para Três Lagoas. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Em Brasilândia, as quatro vagas são para a função de Operador (a) de Colheita Florestal I. Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas precisam: ter Ensino Fundamental completo, experiência intermediária de um ano como Operador(a) de Máquinas Florestais ou de Colheita (Operador de Havester, Operador de Forwarder) e Habilitação (CNH), na categoria 'B'. As inscrições ficam abertas até o preenchimento das vagas e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operadora-colheita-i/63da53de80d8706844bd130b?utm_source=website.

Já para Três Lagoas, são quatro processos seletivos em andamento. O primeiro é para preencher a vaga de Analista de Operações Logística Júnior. Para concorrer à vaga os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo ou estar cursando a partir do 1º ano; bom relacionamento, perfil hands on (que "coloque a mão na massa"); boa comunicação com outras áreas; conhecimento do Pacote Office em nível intermediário e disponibilidade para permanecer, por no mínimo quatro meses ao ano, na cidade de Aparecida do Taboado. Além disso, ter conhecimento em sistema SAP e Power BI será considerado um diferencial. As inscrições ficam abertas até a vaga ser preenchida e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/analista-operacoes-logistica-jr-ferista/63fe02cede92ff54e9fa0672?utm_source=website.

Outro processo seletivo é para a vaga de Mecânico(a) de Manutenção I. Para participar, os pré-requisitos são: ter Ensino Técnico em Mecânica completo e afinidade com Pacote Office. Estar cursando Ensino Superior ou ter experiência com manutenção mecânica industrial serão considerados diferenciais. As inscrições ficam abertas até o dia 12 de março e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/mecanicoa-manutencao-i/6405e8d1e0eb9719c6a4daaa?utm_source=website.

Ainda para Três Lagoas, há uma vaga nas operações florestais para Operador(a) de Colheita I. Os pré-requisitos são: ter Ensino Fundamental completo, experiência intermediária de um ano como Operador(a) de Máquinas Florestais ou de Colheita (Operador de Havester, Operador de Forwarder) e CNH categoria 'B'. As inscrições ficam abertas até o preenchimento da vaga e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operadora-colheita-i/63a9a10c4769e05c4cfa27d8?utm_source=website.

Já para a área Industrial, há uma vaga aberta para Coordenador(a) de Fábrica II. Para participar, as pessoas interessadas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior Completo, preferencialmente em Engenharia (Química, Mecânica, Elétrica, Produção e afins) - é desejável Pós-graduação/MBA em Celulose e Papel ou área correlata ao negócio - ; treinamento de "Coordenador de Fábrica" e experiência consolidada em operações industriais. Além disso, é essencial conhecimento do programa SAP e PI. As inscrições ficam abertas até o dia 15 de março e devem ser feitas pela página:https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operadora-colheita-i/63a9a10c4769e05c4cfa27d8?utm_source=website.