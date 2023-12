Fábrica de celulose adquire 70 mil hectares de terras em MS por R$ 1,8 bilhão

A Suzano anunciou a celebração de contratos de compra e venda da totalidade da participação societária das empresas Timber VII SPE S.A. e Timber XX SPE S.A., sob gestão do BTG Pactual Timberland Investment Group, LLC. As duas empresas possuem aproximadamente 70 mil hectares de terras no estado do Mato Grosso do Sul, na região de abrangência das operações da Suzano, incluindo áreas onde há plantios de eucalipto em idades variadas. A transação foi avaliada em R$ 1,826 bilhão e ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e demais condições precedentes habituais deste tipo de operação.

Com a transação, a Suzano amplia a autossuficiência no suprimento de madeira para suas operações no estado, onde opera um complexo industrial no município de Três Lagoas e avança com a construção de uma fábrica de celulose no município de Ribas do Rio Pardo. Maior linha única de produção de celulose do mundo, o Projeto Cerrado terá capacidade anual de 2,55 milhões de toneladas e tem início de operação previsto para até junho de 2024.

Continue Lendo...

“Essa transação consolida a autonomia da Suzano em sua estratégia de suprimento de madeira para o abastecimento no Mato Grosso do Sul, ampliando a competividade de suas operações, incluindo a nova fábrica, que terá o menor custo de produção de celulose do mundo”, afirma Carlos Aníbal, diretor executivo das áreas Florestal e de Suprimentos da Suzano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A operação prevê que o pagamento será realizado à vista, na data de fechamento da transação, e que o preço de aquisição poderá ser ajustado para refletir a posição das empresas a serem adquiridas na data de conclusão. Caso o acordo seja finalizado após o dia 31 de março de 2024, está previsto que o valor da transação será convertido para o dólar.

Como há expectativa de que a transação ocorra ao longo do próximo ano, a Suzano também anuncia hoje a revisão do investimento de capital (Capex) previsto para 2024. O valor estimado foi elevado de R$ 14,6 bilhões para cerca de R$ 16,5 bilhões.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de ‘Renovar a vida a partir da árvore’. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br.

*Informações da assessoria da Suzano.