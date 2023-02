Fábrica de celulose está com vagas para suas operações em Três Lagoas e Brasilândia

A Suzano está com 2 processos seletivos para atender suas operações em Três Lagoas e Brasilândia. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://jobs.kenoby.com/Suzano).

Para Três Lagoas, está em andamento o processo seletivo para Líder de Operações Logísticas. Os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo; afinidade com Pacote Office; experiência comprovada em conhecimento de Logística Rodoviária, Planejamento Estratégico e Gestão de pessoas; habilidade comercial e negociação; conhecimento de finanças; legislação transporte e logística e Gestão de Riscos e de Processos. Também é desejável possuir Pós-Graduação ou MBA em Logística, Gestão de Negócios, financeiro ou áreas correlatas e afinidade com o idioma inglês. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de fevereiro e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/lider-operacoes-logistica/63e27d342dce66db7def4b9a?utm_source=website.

Já para o município de Brasilândia, o processo seletivo em andamento visa atender a função de Técnico(a) de Manutenção Florestal II. Os pré-requisitos para participar, são: ter formação Técnica completa em Mecânica ou áreas afins; experiência comprovada em manutenção de máquinas de colheita florestal e gestão de equipes mecânicas; conhecimento em SAP (PM); domínio do pacote Office Avançado e conhecimento em Indicadores de Manutenção e residir em Brasilândia . As inscrições ficam abertas até o preenchimento da vaga e devem ser feitas pela página: https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/tecnicoa-manutencao-florestal-ii/635677b84793927581e8460f?utm_source=website.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://jobs.kenoby.com/Suzano). Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.