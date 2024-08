Falta de aulas em escolas e CEIs de Três Lagoas causa transtornos para pais

Pais de alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas (Reme) enfrentaram dificuldades com a suspensão das aulas, na segunda-feira (12) e, nesta terça-feira (13). Durante esses dois dias, tanto as escolas quanto os Centros de Educação Infantil (CEIs) ficaram fechados, deixando muitos pais sem opções para cuidar de seus filhos.

A diarista Paula Pereira Barbosa, por exemplo, precisou ficar em casa para cuidar da filha que frequenta um CEI. "Sem aula, não tenho outra escolha a não ser faltar para cuidar da minha filha", relatou Paula.

Para os pais que não puderam se ausentar do trabalho, as soluções variaram entre contratar alguém para cuidar das crianças ou deixá-las sob os cuidados de parentes. Esse foi o caso de Fátima Maria e Carlito Severo, avós que precisaram cuidar do neto enquanto a mãe, também diarista, seguia com seus compromissos profissionais. Para Carlito, o ideal é que essas formações fossem realizadas aos finais de semana.

Em nota, a prefeitura informou à reportagem que a suspensão das aulas foi prevista no calendário escolar, com o objetivo de realizar a Formação Continuada de Todos os Profissionais da Educação, entre os dias 12 e 13 de agosto. Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, essa foi a terceira de quatro formações planejadas para o ano de 2024. Além disso, a prefeitura ressaltou que as famílias foram comunicadas sobre essas datas no início do ano letivo.

Veja a reportagem abaixo: