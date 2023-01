Falta de inseticida prejudica combate à dengue na cidade

A falta de produtos importantes no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya, tem prejudicado as ações de prevenção em Três Lagoas.



Segundo o coordenador de Endemias, Alcides Ferreira, o inseticida está em falta desde setembro do ano passado. O produto é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que compra e distribui para os municípios.

O coordenador disse que, em setembro do ano passado, o governo federal informou que dentro de 90 dias o inseticida estaria nos municípios, o que não ocorreu. Segundo Alcides, o produto está em falta em todo Mato Grosso do Sul.

A falta do inseticida tem impossibilitado o trabalho dos agentes de endemias no combate à dengue. “Se tivesse o produto, as bombas costais motorizadas estariam atuando, fazendo os bloqueios nos bairros com casos notificados de dengue”, explicou o coordenador, ressaltando que o inseticida é um produto importado e não tem para venda no mercado, apenas o Ministério da Saúde consegue adquirir.

O mesmo produto é utilizado para fazer o fumacê nas ruas da cidade. No entanto, nas vias públicas, conforme o coordenador, neste momento, não seria aplicado, pois existe todo um critério para o uso do produto.

Mesmo com a falta, Alcides informou que o trabalho dos agentes de endemias continua com ações de orientação e prevenção nas residências, além do mutirão de limpeza realizado em parceria com outras secretarias que visa combater o mosquito transmissor da dengue.