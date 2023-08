Falta de mão de obra qualificada dificuldade no preenchimento de vagas de emprego

Três Lagoas encerrou junho com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinado. Foram 2.615 admissões, contra 2.208 desligamentos, saldo de 407 novas vagas criadas no mês passado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta semana.

De janeiro a junho deste ano, Três Lagoas também encerrou o semestre com saldo positivo de 1.417 nos postos de trabalho.

Os dados do Caged refletem no número de vagas disponíveis diariamente na Casa do Trabalhador. Uma das grandes dificuldades para o preenchimento das vagas é a falta de mão de obra qualificada.

Veja reportagem sobre o assunto: