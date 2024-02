Falta de sinalização em rotatória na avenida Jary Mercante preocupa motoristas

Os motoristas que circulam pela rotatória da avenida Jary Mercante com a rua Egídio Thomé, estão expressando preocupações com os riscos de acidentes. Uma das principais razões é a falta de sinalização no ponto de encontro dessas vias.

As obras na avenida Jary Mercante foram iniciadas há quase um ano, em março do ano passado, mas ainda não foram concluídas. Essas obras incluem instalações de macrodrenagem e pavimentação, visando transformar a área em uma rota importante que conecta o Hospital Regional à avenida Capitão Olintho Mancini.

A reforma é parte de uma parceria entre a prefeitura e o governo do estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, a avenida ainda está na fase dois do projeto, com previsão de conclusão para julho de 2024.

Após essa fase, está planejada a construção de uma ciclovia e estacionamentos, seguidos pela instalação de sinalização pintada e placas. Posteriormente, será implementada iluminação em LED em todo o trecho.

A pasta também informou que a via passa por limpezas frequentes para remover a grande quantidade de terra na pista.

