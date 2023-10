Família pula de 2° andar para fugir de incêndio em apartamento

Uma família escapou por pouco de uma tragédia, na madrugada desta sexta-feira (6) quando um incêndio deflagrou em um apartamento do Residencial Rui do Cavaquinho, localizado no Conjunto Habitacional Orestinho, em Três Lagoas, mobilizando o Corpo de Bombeiros.

Por volta das 4h40, os bombeiros receberam um chamado de incêndio, onde se acreditava que havia crianças dentro do apartamento. Ao chegarem ao local, encontraram uma mulher e duas crianças do lado de fora da residência.

O incêndio causou sérios danos ao imóvel, destruindo itens como televisão, rack, sofá, móveis e roupas, e foi controlado pelos moradores que estavam presentes. Ao ser questionada sobre a origem do fogo, a mulher não conseguiu fornecer uma explicação clara, mas suspeitou-se de um possível curto-circuito como causa.

Devido à falta de saída de emergência no local, as vítimas precisaram pular pela janela do apartamento, que fica localizado no 2º andar. Durante o processo de resgate, uma das crianças acabou sofrendo uma fratura na tíbia e fíbula, apesar dos esforços de um vizinho que tentou ajudar no resgate.

A criança ferida foi prontamente socorrida pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Auxiliadora. As demais vítimas, embora tenham passado por momentos de grande susto e tenham sido afetadas pela inalação de fumaça, optaram por não receber atendimento médico e permaneceram no local.