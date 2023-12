Família três-lagoense conquista medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Championship 2023

Em um torneio disputadíssimo, com mais de mil inscritos, a família Gopfert, composta por pai, filho e filha de Três Lagoas, representando a academia Tatu Fight Team e contando com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), brilhou intensamente, assegurando três medalhas para a cidade.

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Championship 2023, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu (CBJJ), teve lugar em Brasília, no dia 17 de dezembro.

Marcelo Marthe Gopfert, de 40 anos, competindo na categoria Master 2 (faixa branca), conquistou a medalha de prata. Já Marcela Pereira Gopfert, com 10 anos e participando da categoria infantil 1 (faixa cinza), garantiu o vice-campeonato. Enzo Davi Pereira Gopfert, de 12 anos, competindo na categoria infantil 2 (faixa amarela), alcançou a terceira posição, conquistando uma medalha de bronze.

Marcelo ressaltou a grandiosidade da conquista. “Este campeonato é uma das competições mais desafiadoras do país, e ocorreu no epicentro dos lutadores, já que Brasília hoje é um dos locais mais fortes do Brasil no jiu-jitsu”, disse.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas