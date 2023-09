Familiares vão à Câmara pedir investigação sobre morte de paciente

Um dos assuntos abordados na sessão desta terça-feira (20), em Três Lagoas, foi a morte de uma paciente em frente ao hospital auxiliadora na noite deste sábado (16). Com cartazes com a imagem da paciente que morreu, familiares pediram apoio da Câmara Municipal para esclarecimento do fato.

Segundo o boletim de ocorrência, Rosania Cândida da Silva, de 59 anos, era cadeirante e havia chegado no pronto socorro do Hospital Auxiliadora pedindo por ajuda, devido estar passando mal e necessitando de atendimento, o qual teria sido negado, segundo testemunhas e familiares. A mulher morreu em frente ao hospital.

A irmã de Rosania, Nora Ney, que é enfermeira aposentada, foi à Câmara Municipal, acompanhada de outros familiares pedir aos vereadores que apurem esse caso.

Durante a sessão, os vereadores foram unanimes em se solidarizar com a família e pedir apuração rigorosa para este caso.

Em nota, o hospital informou que a polícia investiga o caso e que a própria direção da unidade abriu uma sindicância para apurar todas as informações.

Veja reportagem sobre o assunto: