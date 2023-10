Famílias cobram revogação de lei sobre projetos habitacionais

A sessão da Câmara Municipal de Três Lagoas desta terça-feira (24), foi marcada por manifestação das famílias que ocuparam uma área da prefeitura, no bairro São João.

Com faixas e cartazes, um grupo compareceu na câmara para protestar e pedir que os vereadores revoguem uma lei municipal que proíbe essas famílias de participarem de projetos habitacionais do município.

As famílias ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João, sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. E constantemente, elas estão na câmara, pedindo apoio do Legislativo para resolver a situação. Na sessão desta terça, cobraram a revogação da lei, para que possam ter o direito de participarem dos projetos habitacionais do município.

No início deste mês, a Câmara Municipal aprovou um projeto do Executivo Municipal que prevê construção de 50 casas populares e o outro projeto que prevê o aluguel social no valor de até R$ 800. Ambos os projetos visam atender as famílias de baixa renda. No entanto, devido a uma lei municipal, famílias que ocuparam áreas públicas, não podem participar dos programas habitacionais, por isso, o movimento cobra a revogação da lei.

