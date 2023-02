Famílias desalojadas pelas chuvas começam a receber doações

A Secretaria Municipal de Assistência Social começa a entregar doações para as famílias que tiveram suas casas alagadas com as chuvas do último dia 24 de fevereiro na cidade. Os bairros mais castigados foram: Parque São Carlos, Jardim das Violetas, Vila Haro, Jardim Alvorada e uma região da Vila Nova.

Ainda na última semana pela manhã as equipes do Conselho Regional de Assistência Social começaram a mapear as 60 famílias que tiveram perdas por causa da chuva. Segundo a Secretária de Assistência Social, todas as doações são bem vindas. Quem quiser ajudar pode entrar em contato através do telefone: (67) 99279-2475.

