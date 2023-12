Famílias estão sem renda após incêndio em cooperativa

Um incêndio, ocorrido no dia 18 de novembro, deixou 22 famílias sem renda, em Três Lagoas. O local abrigava os maquinários da Cooperativa Arara Azul, responsável pela separação e destinação dos materiais recicláveis no município.

A perícia apontou que o incêndio foi provocado pelas condições climáticas, especificamente devido ao calor intenso. A destruição do barracão deixou visíveis marcas do impacto nos maquinários e na estrutura.

Desde o acontecimento, as 22 famílias estão sem fonte de renda, incapazes de retomar suas atividades devido à perda do espaço onde trabalhavam. O barracão incendiado, é de uma empresa de materiais recicláveis que alugou para a prefeitura fazer uma parceria com a cooperativa Arara Azul e dar a destinação correta aos recicláveis, como determina a legislação ambiental.

Continue Lendo...

Diante dessa situação, os cooperados têm recebido algumas formas de ajuda para tentar amenizar os impactos financeiros causados pela interrupção de suas atividades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a reportagem abaixo: