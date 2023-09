Famílias pedem doações após prejuízos decorrentes de temporal em Três Lagoas

Muitas famílias, em Três Lagoas, buscam por ajuda e doações após o temporal que caiu sobre a cidade, na última semana. Apenas 12 minutos de chuva foram suficientes para causar danos significativos em vários pontos da cidade.

O temporal, acompanhado de granizo, resultou em uma série de prejuízos, como árvores caídas, placas de trânsito danificadas e até mesmo telhados de estabelecimentos comerciais arrancados pelo vento.

Muitas casas ficaram sem telhados, e diversas residências foram inundadas pela chuva. A prefeitura de Três Lagoas mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social para visitar os bairros mais afetados. Mais de 30 famílias foram ajudadas e receberam doações.

A população também pode contribuir com roupas, materiais de construção e alimentos, para auxiliar as famílias atingidas. As doações podem ser entregues em qualquer unidade do Centro de Referência de Assistência Social.

Veja a reportagem abaixo: