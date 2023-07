Fazer compras em supermercados de forma mais econômica requer planejamento

Nos últimos anos boa parte dos alimentos e dos itens de supermercados tiveram uma elevação em seus preços acima do nível dos salários. De um tempo para cá, as compras em supermercados vêm consumindo uma parte maior dos salários das famílias. Isso fez com que parte das famílias repensassem suas compras. Muitas deixaram de comprar itens ou diminuíram as quantidades.

Diante deste cenário, o Jornal do Povo conversou com o professor de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Três Lagoas e presidente Estadual da ABEFIN (Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira), Marçal Rogério Rizzo, para dar dicas de boas práticas nas compras de supermercados.

O brasileiro para fazer as compras em supermercados de forma mais econômica precisa se planejar?

Marçal Rogério Rizzo Sim, o planejamento é uma prática importante para que o brasileiro possa fazer compras em supermercados de forma mais econômica. Ao se planejar adequadamente, é possível evitar compras por impulso, desperdícios e gastos desnecessários.

Quais os ganhos reais que uma família teria ao planejar adequadamente suas compras em supermercados?

Marçal Rogério Rizzo Os ganhos são muitos. Temos a economia financeira, já que o planejamento permite que as famílias evitem compras por impulso e gastos desnecessários. Ao fazer uma lista de compras e pesquisar preços, é possível identificar as melhores ofertas, aproveitar promoções e evitar compras excessivas. Isso resulta em uma economia financeira significativa ao longo do tempo. Já com relação a redução do desperdício onde há planejamento com base nas necessidades reais das famílias, é possível evitar o desperdício de alimentos e outros produtos perecíveis. Com uma lista de compras bem definida, a família compra apenas o que será consumido, reduzindo o descarte de itens vencidos ou não utilizados.

Um ponto que deve ser enfatizado é o aumento da consciência financeira isso em virtude de envolver a família no planejamento, pois essa prática desenvolve uma maior consciência financeira. Todos devem entender os seus hábitos de consumo, identificar oportunidades de economia e ter um controle mais efetivo sobre seus gastos. Ao estabelecer um momento específico para fazer as compras e preparar uma lista, a família otimiza seu tempo e evita idas frequentes e desnecessárias ao supermercado.

Poderia nos apresentar dicas para melhores práticas para ajudar as famílias a economizar?

Marçal Rogério Rizzo Sim, existem várias dicas que ajudam as famílias a economizar. Em se tratando de educação financeira temos que ter em mente que é mudança de comportamento, valorizando os pequenos ganhos e sempre pensando no longo prazo.

Dica 1: Faça uma lista de compras antes de ir ao supermercado. Faça uma lista detalhada dos itens que você precisa. Olhe a geladeira, os armários, as gavetas e veja o que realmente é necessário.

Dica 2: Observe se está jogando fora algum produto que vem comprando em excesso principalmente produtos perecíveis. Muitas vezes queremos comprar produtos perecíveis que estão em promoção, mas acabam se estragando. Repense a quantidade de compra.

Dica 3: Se você tiver tempo pesquise os preços. Compare os preços dos produtos em diferentes supermercados. Hoje dá para verificar os panfletos de promoções, aplicativos ou sites para identificar as melhores ofertas.

Dica 4: Planeje suas refeições. Se você organizar as refeições com antecedência com um plano de cardápio semanal você já define a compra dos ingredientes necessários e evita desperdícios.

Dica 5: Evite fazer compras com fome. Já é provado que ir ao supermercado com fome pode levar a compras impulsivas e excesso de itens desnecessários.

Dica 6: Analise a compra dos produtos da estação. Normalmente os produtos de estação apresentam preços vantajosos, pois costumam ser mais baratos, mais frescos e com melhor qualidade.

Dica 7: Sempre compare os preços por unidade. Ao comprar produtos embalados em diferentes tamanhos, verifique o preço por unidade, por quilo, por litro. Assim conseguirá determinar a opção mais econômica. Nem sempre as embalagens maiores podem ser mais vantajosas.

Dica 8: Analise as promoções e os descontos. As promoções, as ofertas especiais, os cupons de desconto e programas de fidelidade do supermercado podem ajudar a reduzir os custos das compras, mas devem ser analisados.

Dica 9: Analise o produto e as marcas. Esteja aberto para experimentar marcas próprias ou marcas mais baratas. Muitas vezes, esses produtos têm qualidade semelhante aos da marca líder, porém a um preço mais acessível.

Dica 10: Analise a compra a granel. Alguns supermercados oferecem a opção de comprar a granel. Isso pode ser mais econômico, especialmente para itens como frutas, legumes e grãos.

Dica 11: Olha as datas de validade antes de comprá-los para evitar desperdícios.