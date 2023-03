Feira Central será ponto de vacinação contra Covid-19 neste sábado

Visando reforçar e intensificar a cobertura vacinal no Município, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai oferecer a toda população um ponto de vacinação contra Covid-19 na Feira Central Turística de Três Lagoas, por meio da ação denominada de “Vacina Mais”, que funcionará todos os sábados das 07h às 11h.

Trata-se de um container adaptado para receber o ponto de vacinação, instalado na entrada da Feira, onde o munícipe que não pode comparecer em horário comercial nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Três Lagoas, terá oportunidade de completar seu esquema vacinal no final de semana.

O Vacina Mais inicia as atividades na Feira Central, neste sábado (18), das 07h às 11h, disponibilizando vacinas contra a Covid-19, para quem ainda não tomou todas as doses do imunizante e para o público-alvo da Bivalente. Para se vacinar é preciso portar um documento de identificação como RG/CPF ou CNH.

VACINAS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

COVID-19

Público-alvo:

A partir de 12 anos de idade para completar esquema vacinal.

COVID-19/BIVALENTE

Público-alvo:

Idosos acima de 60 anos de idade;

Gestantes e puérperas;

Pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade;

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) e seus trabalhadores;

Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

Trabalhadores da saúde.

Lembrando que para se vacinar com a bivalente, além do critério de público-alvo, o cidadão deve ter pelo menos 2 doses de vacina e fazer mais de 4 meses que tomou a segunda dose.

SERVIÇO

Ação Vacina Mais

Data: Dia 18 (sábado)

Horário: Das 07h às 11h

Local: Feira Central

Endereço: Avenida Rosario Congro com Avenida Eloy Chaves, centro