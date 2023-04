Feira Central terá exposição em comemoração ao Dia do Exército

A Feira Central Turística de Três Lagoas recebe, nesta quarta-feira, exposição em alusão ao Dia do Exército, celebrado em 19 de abril. O evento será realizado das 18h às 22h, no estacionamento do local.

O Dia do Exército é comemorado como forma de celebrar a épica Batalha de Guararapes, na qual brasileiros, brancos, negros e índios, unidos pelo sentimento de Pátria, expulsaram de Recife o invasor holandês e criaram as bases de um exército genuinamente brasileiro.

Diversas comemorações acontecem em todo país, em especial nas cidades que abrigam uma guarnição militar, como é o caso de Três Lagoas, que sedia a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (3ª Bia AAAe).