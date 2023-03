Feira Central terá vacinação contra a Covid-19 até final de abril

A Secretaria Municipal de Saúde inaugurou um posto avançado de vacinação na Feira Central. Desde o último sábado (18), quem estiver com o esquema vacinal incompleto e visitar as instalações pode ser imunizado por lá.

O objetivo é aumentar a cobertura de proteção contra o coronavírus e também facilitar a vida dos moradores que não conseguem ir até as Unidades Básicas de Saúde nos horários de atendimento. Em Três Lagoas, de acordo com o último boletim epidemiológico, 14 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. Duas mortes foram confirmadas até agora.

Confira na reportagem completa: