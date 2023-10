Feira Central Turística de Três Lagoas recebe sistema de climatização

Faça chuva ou faça sol a Feira Central Turística de Três Lagoas está preparada para atender a população e aos feirantes, pois além da super infraestrutura coberta do local e amplo estacionamento, agora também conta com o aguardado sistema de ventilação, que ajuda a amenizar a temperatura nos dias de calor.

Com doação da empresa Goar Dal Moro, em contrapartida da doação de uma área para instalação de uma unidade fabril no Distrito Industrial e instalação executada pela administração municipal, o local agora conta com 60 exaustores eólicos, que ficam fixados no teto e outros 45 ventiladores, sendo metade deles comuns e metade com aspersores de água, que ajuda a umidificar e refrescar o ar.

No total, a Prefeitura de Três Lagoas investiu, de recursos próprios, R$ 135 mil na instalação dos equipamentos. O secretário da pasta de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt), José Aparecido Moares, destacou que os investimentos no local têm sido constantes.

“Hoje, a Feira Central é um ponto de encontro de todas as idades, seja para a feira hortifruti, seja pela praça de alimentação ou pelos happy hours promovidos pela administração do local. Agora, com esse sistema de ventilação e climatização, o ambiente se tornará ainda mais agradável, principalmente nesses dias quentes que passamos que ainda enfrentaremos”, comentou Moraes.

Vale lembrar que o local abre as quartas-feiras, com praça de alimentação e hortifruti, das 17h às 22h. As sexta-feira com praça de alimentação, das 17h às 22h, ao som de música ao vivo e happy hour. No sábado, o local abre das 5h às 12h, com hortifruti e praça de alimentação.