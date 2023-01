Feira Central vai funcionar às sextas-feiras

A Feira Central de Três Lagoas terá mais um dia de funcionamento. Atualmente, o local funciona às segundas e quartas-feiras à noite e aos sábados no período da manhã.

Em breve, assim que o estacionamento em construção na frente do prédio for inaugurado, a Feira Central funcionará também às sextas-feiras à noite.

Segundo o presidente da Associação dos Feirantes de Três Lagoas, Alessandro Carneiro, o funcionamento às sextas-feiras será apenas da praça de alimentação. A parte de hortifrutigranjeiros não funcionará neste dia, já que depende da demanda de clientes e de produtos também. “Hoje os três dias da semana que funciona a parte de hortifruti tem atendido a demanda”, comentou.

Em relação a instalação dos climatizadores de ar que uma empresa doou para o município, o presidente da Associação dos Feirantes informou que a prefeitura está fazendo levantamento do custo para a instalação dos equipamentos. Além do climatizador, disse que a prefeitura está estudando também colocar exaustor no prédio.

O presidente acredita que, após a inauguração do estacionamento e com a instalação dos climatizadores, o movimento na Feira Central vai melhorar.