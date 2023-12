Feira de Natal inicia nesta sexta-feira em Três Lagoas

Quem for prestigiar a Cidade do Natal na Esplanada NOB, não pode deixar de visitar a “Feira de Natal” da Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams), em parceria com a Diretoria de Cultura, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), a partir desta sexta-feira (8) até domingo (10).

A feira será no Galpão da Maria Fumaça, na Esplanada NOB, das 18h às 22h. Serão comercializados diversos produtos artesanais, alimentos e doces artesanais.

O famoso pastel em formato de capivara, um dos símbolos de Três Lagoas, será uma das atrações nas barracas da feira. Haverá também doces no formato mais querido pela população.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas

