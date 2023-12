Feira de Natal retorna nesta quarta-feira e segue até dia 22 de dezembro

Mais uma vez, nesta semana, a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams), em parceria com a Diretoria de Cultura, ligada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), realiza a “Feira de Natal”, programada para os dias 20 a 22 de dezembro, no Galpão da Maria Fumaça.

Além dos tradicionais artesanatos, produzidos com talento e dedicação pelos artesãos de Três Lagoas, o evento contará com uma variedade de comidas, doces, bebidas e o famoso pastel.

O Galpão da Maria Fumaça fica localizado na avenida Rosário Congro, na Esplanada NOB, área Central de Três Lagoas. A feira será das 18h às 22h.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas