Feira dos Ipês será realizada todos os sábados

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), em parceria com a Associação de Moradores do Bairro dos Ipês, realizou no sábado (25) a primeira edição da Feira dos Ipês.

Os moradores do bairro e região prestigiaram a nova feira, que irá ser realizada todos os sábados, das 18h às 22h. De acordo com o administrador da feira, Vadinho Felix, o público nesta primeira edição foi acima do esperado. “Ficamos felizes em ver os moradores aderindo a essa nova opção, isso nos motiva a melhorar ainda mais a cada sábado”, disse.

Serão comercializados produtos artesanais e comidas típicas que são vendidas na Feira Central.

A Feira dos Ipês é realizada na Praça dos Ipês, localizada entre as ruas Ana Queiroz Dutra, Nicola Gualhardi e Caetano Bruschi, no bairro Ipê 4.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas