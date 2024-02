Feira experimental do bairro Jardim dos Ipês está de volta neste sábado em Três Lagoas

Em Três Lagoas, no bairro Jardim dos Ipês, uma feira experimental vem sendo realizada com grande sucesso, tanto do ponto de vista econômico quanto em termos de ocupação de um espaço público.

A feira oferece produtos artesanais e comidas típicas, ocorrendo sempre aos sábados a partir das 17h, ainda em caráter experimental, na praça do próprio bairro. Após o período de recesso no final de ano, as atividades serão retomadas neste sábado (3), até às 22h.

Segundo a representante da associação de moradores do bairro, Josiana Duarte, a ideia surgiu durante uma conversa sobre a necessidade dos moradores em terem um local de fácil acesso e de poderem incentivar os empreendedores locais, já que o bairro fica longe da área Central do munícipio.

O projeto foi amplamente aceito e atualmente conta com 20 feirantes que comercializam uma variedade de produtos, desde artesanato até bebidas, comidas típicas e doces. Antes do início da feira, os líderes do bairro procuraram a prefeitura solicitando o uso da praça pública.

A administração da feira no Jardim dos Ipês é feita pela própria associação de moradores, enquanto a prefeitura oferece apoio e auxílio na fiscalização. Neste sábado, a agenda já está marcada: a feira na praça do bairro Jardim dos Ipês está confirmada.

