Feira experimental volta neste sábado na praça do Jardim dos Ipês

A Feira experimental retoma suas atividades após o período de recesso, neste sábado (3), das 17h às 22h, na Praça do Jardim dos Ipês. A iniciativa é da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), em parceria com a Associação de Moradores do Bairro dos Ipês.

“A Feira dos Ipês acontecerá todos os sábados, das 17h às 22h, por dois meses consecutivos em caráter experimental. Vinte feirantes estarão comercializando produtos artesanais e comidas típicas. Venham com a família conhecer essa nova opção de cultura e lazer em Três Lagoas”, convidou Vadinho Felix, o administrador da Feira Central Turística.

Serviço

Feira dos Ipês

Data: 03 de fevereiro (sábado)

Horário: Das 17h às 22h

Local: Praça dos Ipês

Endereço: Entre as Ruas Ana Queiroz Dutra, Nicola Gualhardi e Caetano Bruschi – Bairro Ipê 4

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas