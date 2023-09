Feirantes e consumidores reclamam do calorão na Feira Central de Três Lagoas

Não é de hoje que os feirantes e frequentadores da Feira Central de Três Lagoas reclamam do calor que tem feito no local.

Desde a inauguração da feira, em dezembro de 2021, os feirantes reivindicam a instalação de climatizadores de ar no local, diante do calor que faz no prédio.

Em julho deste ano, a prefeitura iniciou a instalação de climatizadores, que foram doados por uma empresa da cidade como contrapartida, devido a doação de uma área para a instalação de uma indústria, no Distrito Industrial.

Continue Lendo...

A instalação dos climatizadores, no entanto, ainda não foi concluída. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes, a empresa contratada pela prefeitura deve concluir as instalações no próximo mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja reportagem sobre o assunto: