Feria central irá contar com climatizadores de ar

CLIMATIZADO

Em breve a feira central de Três Lagoas contará com climatizadores de ar. A prefeitura já contratou uma empresa da cidade para fazer a instalação dos equipamentos no local, reivindicação dos feirantes e de quem frequenta a feira, diante do calor que faz no interior do prédio.

MEDICAMENTOS

Pacientes de Três Lagoas estão reclamando da falta de medicamentos nas farmácias dos postos de saúde da cidade. Segundo alguns moradores, remédios para tratamento de diabetes e antibióticos estariam faltando nessas unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a prefeitura tem encontrado dificuldades para a compra de medicamentos, assim como ocorreu no ano passado.

FESTA

O segundo semestre deve ser de bastante festividades em Três Lagoas. A prefeitura abriu licitação para aquisição de madeira, tinta, metalão, entre outros produtos, para a confecção de decorações, enfeites e produção para ornamentar carros alegóricos para o desfile de aniversário da Três Lagoas, bem como para Festa do Folclore e comemorações Natalina.

EXPOTRÊS

No próximo mês também haverá mais uma edição da Exposição Agropecuária de Três Lagoas, a Expotrês, cujo lançamento ocorreu nesta semana. O prefeito Ângelo Guerreiro já havia anunciado que não ajudaria no evento neste ano, porque não concorda com os valores que são cobrados pelos alimentos lá comercializados.